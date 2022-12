Horas antes de a final do Mundial começar, o Lusail pintou-se de azul escuro e azul celeste. Veja as imagens da festa dos adeptos

Argentino e franceses pintaram as imediações do estádio que recebe a final do Mundial com as cores das duas seleções. A partida começa às 15h00 (de Lisboa), mas a festa arracou bem mais cedo.