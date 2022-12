O organismo europeu Euro NCAP, que atira contra a parede todos os modelos comercializados no Velho Continente para determinar o nível de protecção que oferecem aos adultos e crianças que seguem a bordo, bem como aos peões em caso de atropelamento, avaliando ainda a eficiência dos sistemas de ajudas à condução e prevenção de acidentes, analisou o novo Pão de Forma eléctrico da Volkswagen. E a conclusão favorece o ID.Buzz, que consegue mesmo bater muitos automóveis convencionais, os quais têm vantagem ao possuir uma estrutura mais compacta.

O VW ID.Buzz recebe cinco estrelas, pontuação que hoje é frequente entre os veículos mais eficientes, pelo que para perceber o real valor do furgão eléctrico alemão, disponível na versão de passageiros e de carga, temos de nos debruçar sobre a eficiência conseguida pelo modelo em cada uma das áreas em que é avaliado. E numa das mais comentadas, a referente à protecção dos adultos que ocupam os lugares dianteiros, o ID.Buzz conseguiu 92%.

Na protecção das crianças, devidamente acomodadas a bordo em cadeiras próprias para a idade, o ID.Buzz mereceu, por parte do Euro NCAP, 87% de eficácia. De recordar que este desempenho, tal como o referente aos adultos, é determinado com base nos testes de embate frontal e lateral, como se pode ver no vídeo em baixo.

Na protecção dos peões em caso de atropelamento, o Pão de Forma eléctrico obtém a sua pontuação menos boa, atingindo apenas 60% de eficiência. A frente muito curta e quase vertical não facilita a montagem de estruturas deformáveis que protejam a cabeça e o tórax num embate contra o capot frontal ou o pára-brisas.

O último aspecto analisado pelo Euro NCAP diz respeito às ajudas à condução e aos sistemas destinados a evitar acidentes. Aqui o ID.Buzz revela 90% de eficiência. Em causa está a performance registada pelo assistente de velocidade, pelo sistema de manutenção na faixa de rodagem, a vigilância dos ocupantes e a eficácia do sistema autónomo de travagem de emergência. Nestes dispositivos, o Pão de Forma obteve 14,5 pontos num total de 16.

Para se ter uma ideia do desempenho do furgão eléctrico da VW, comparado com outro eléctrico da marca, o SUV ID.4, substancialmente mais compacto, o ID.Buzz obtém 92% na protecção de adultos e 87% nas crianças, contra 93% e 89% do ID.4. Na protecção dos peões, o capot frontal maior e mais horizontal do SUV dá-lhe vantagem, daí que atinja 76% contra 60% do ID.Buzz, para as ajudas electrónicas conferirem 90% ao furgão e 85% ao SUV, provando que este novo Pão de Forma a bateria se pode bater com os bons automóveis e SUV do mercado no capítulo da segurança em caso de acidente.