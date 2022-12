Antes de entrarem em campo Argentina e França, o estádio Lusail foi palco da cerimónia de encerramento do Mundial de Futebol 2022, no Qatar. O público ansiava por ver Lionel Messi e Kylian Mbappé, mas antes os artistas foram os músicos e os bailarinos.

Esperavam-se 88 mil espetadores sentados do estádio para assistir ao espetáculo “A Night to Remember”, mas foi visível que o estádio não estava com bancadas cheias. A cerimónia teve uma duração de cerca de 15 minutos e assinalou “o mundo se ter unido durante os 29 dias do torneio através de poesia e música”, segundo se lê no site da FIFA.

Além de luzes e cores, houve também muita música. Os cantores Davido, Aisha, Ozuna, Gims, Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad e Manal interpretaram músicas da banda sonora original desta competição.

Veja no topo deste artigo uma galeria com momentos desta cerimónia.