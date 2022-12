A Argentina é a nova campeã do mundo de futebol, depois de um longo e emocionante jogo contra a França. No fim, um grande palco ocupou o relvado para a cerimónia de entrega de medalhas e, claro, a cobiçada taça. Messi recebeu o troféu de melhor jogador do torneio, a medalha de primeiro lugar e foi também ele, como capitão da “alviceleste”, que recebeu a taça de campeão. Mas não o fez com a camisola da seleção totalmente à vista.

Com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, a assistir de perto, o Emir do Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, colocou sobre os ombros do jogador argentino uma peça de roupa semelhante a um robe num tecido negro transparente com um debruado em dourado.

Trata-se de um “bisht”, um traje tradicional árabe que é usado por dignatários em ocasiões especiais ou cerimónias, como por exemplo, casamentos ou festividades religiosas, segundo explica o Daily Mail. Segundo o jornal britânico, o uso desta peça pode ser comparado ao uso do smoking na cultura ocidental. A oferta desta peça significa generosidade e orgulho para os qataris, segundo o o jornal Record.

Já com o “bisht” vestido, Messi recebeu o troféu que levantou, logo depois, junto aos colegas. A peça acabou por cobrir a camisola da seleção argentina e fez com o o jogador se destacasse nas imagens do momento de celebração máxima desta final.

Contudo, segundo o regulamento de equipamentos da FIFA, o uso do traje tradicional não é permitido. Na parte cinco deste regulamento, no item que se refere aos trajes de celebração, a FIFA especifica dois pontos. Primeiro, as regras para as camisolas usadas para celebrar a qualificação ou a vitória de uma competição final da FIFA. E depois a altura em que as roupas de celebração devem ser usadas. Assim, segundo a entidade que rege o futebol mundial, os “trajes de celebração devem apenas ser usados no campo de jogo depois da realização” das atividades oficiais da FIFA, “durante as quais a equipa deve usar as camisolas que usaram durante a partida em questão”. Essas atividades são a apresentação do troféu, as fotografias oficiais da FIFA e as apresentações nos meios de comunicação oficiais.