Faleceu o jornalista Manuel Arons de Carvalho. A morte do antigo atleta, jornalista especializado da modalidade, foi noticiada pela Federação Portuguesa de Atletismo que recorda a sua carreira como fundador da Revista Atletismo e fundador do site Estatísticas do Atletismo.

Arons de Carvalho também esteve ligado ao jornal Record e prestou colaboração durante vários anos com a ANOP e mais tarde com a agência Lusa.

Arons de Carvalho acompanhou como jornalista em jogos olímpicos, campeonatos mundiais e europeus de pista, pista coberta, corta-mato e estrada. “O seu trabalho inestimável, com várias obras publicadas que enaltecem a história do atletismo português, é do conhecimento e tem o reconhecimento de todos”. A Federação acrescenta que o “atletismo tem hoje um dia triste para o atletismo e para quem privou com ele.”

Manuel Arons de Carvalho é irmão de Alberto Arons de Carvalho, político socialista que foi deputado, secretário de Estado e membro do conselho da ERC, regulador para a comunicação social.