A final do Campeonato do Mundo estava quase a chegar ao intervalo quando o apresentador britânico Piers Morgan lançou a acusação de que a seleção de França, finalista contra a Argentina, foi envenenada.

“Não é um vírus, claramente a seleção da França foi, de forma deliberada, envenenada”, escreveu na rede social Twitter, sem concretizar a acusação.

It wasn’t a virus, the French team clearly got deliberately poisoned. — Piers Morgan (@piersmorgan) December 18, 2022

Piers Morgan, o apresentador que fez a entrevista a Cristiano Ronaldo que culminou com o despedimento do jogador do Manchester United, referia-se ao facto de alguns jogadores franceses terem sido atingidos pela chamada gripe do camelo. Tal como outras doenças, esta gripe ganhou o nome do seu hospedeiro, o camelo. O nome oficial é síndrome respiratória do Médio Oriente (MERS) e trata-se de uma doença respiratória viral.

Nos últimos dias, Morgan também tem sido notícia por declarações e publicações nas redes sociais nas quais tem falado da “luta” entre Messi e Cristiano Ronaldo pelo “título” de melhor jogador de sempre. Para o britânico, o português é quem lidera essa lista e o argentino surge apenas em quarto no seu ranking.