O governo do Qatar criticou, este domingo, a investigação europeia sobre corrupção – lançada após o escândalo envolvendo Eva Kalil – e avisa que irá afetar “negativamente” as relações diplomáticas e, também, as negociações com vista ao fornecimento de gás natural por parte do país árabe.

Em comunicado, Doha queixa-se de estar a ser alvo de “discriminação” por ter sido publicitada a investigação específica às relações das entidades europeias com o Qatar. Esta iniciativa irá “afetar negativamente a cooperação regional e global, bem como as negociações em curso relacionadas com o tema da segurança e pobreza energéticas”, pode ler-se no comunicado da diplomacia do Qatar.

Em finais de novembro o Qatar assinou um acordo de exportação de gás natural com a Alemanha, por um período de 15 anos. Ao abrigo desse acordo o Qatar estaria a substituir cerca de 5% do gás natural que a Alemanha dantes comprava à Rússia.