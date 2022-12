Um sismo de grau 4.8 na escala de Richter foi sentido este domingo na zona sudeste da Turquia, junto à fronteira com a Síria. De acordo com o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico, o abalo foi registado às 18h13 e o epicentro localizado a 10 quilómetros de profundidade. Não há, até ao momento, informações sobre eventuais feridos.

Num primeiro momento, foi avaliada a possibilidade de ocorrerem tsunamis, em reação ao abalo registado ao final da tarde — uma vez que a região onde ocorreu o sismo, no sudeste da Turquia, é banhada pelo Mar Mediterrâneo. Mas, ainda segundo o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico, essa possibilidade foi descartada, como referem as atualizações que aquele organismo está a partilhar na sua conta Twitter.

❌????RISK of TSUNAMI EXCLUDED

Following the #earthquake (#deprem) M5.1 occurred 14 km SE of #Kırıkhan (#Turkey) 9 min ago (local time 21:13:09). More info at the links provided below????

