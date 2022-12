O nome de Rúben Amorim bem que podia ser um sinónimo de Taça da Liga. O treinador português conquistou as últimas três edições da competição, uma com o Sp. Braga e duas com o Sporting, e foi precisamente a partir do triunfo na prova com os minhotos que mereceu a aposta de Frederico Varandas e saltou para os leões. Esta segunda-feira, no primeiro dia depois do Campeonato do Mundo, o Sp. Braga visitava o Sporting e Amorim era o protagonista de mais um reencontro na Taça da Liga.

Em Alvalade, pouco mais de 24 horas depois de a Argentina vencer França na final do Mundial do Qatar, leões e minhotos defrontavam-se nos quartos de final da Taça da Liga. Depois de ambos terem vencido os respetivos grupos na fase anterior — e de terem visto o Benfica ser eliminado logo nessa ronda inicial –, Sporting e Sp. Braga disputavam numa eliminatória de jogo único uma das quatro vagas na final four da competição. E Amorim, o Sr. Taça da Liga, não tinha dúvidas de que a partida seria bem diferente da da primeira jornada do Campeonato, quando as duas equipas empataram a três bolas na Pedreira.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Sporting-Sp. Braga, 5-0 Quartos de final da Taça da Liga Estádio José Alvalade, em Lisboa Árbitro: Luís Godinho (AF Évora) Sporting: Adán, Gonçalo Inácio, Coates, Matheus Reis, Pedro Porro (Ricardo Esgaio, 76′), Manuel Ugarte (Dário Essugo, 71′), Pedro Gonçalves, Nuno Santos, Trincão (Arthur, 76′), Paulinho (Jovane Cabral, 71′), Marcus Edwards (Sotiris, 86′) Suplentes não utilizados: Franco Israel, André Paulo Fatawu, José Marsà Treinador: Rúben Amorim Sp. Braga: Matheus, Fabiano (Víctor Gómez, 30′), Tormena, Paulo Oliveira, Sequeira, Hernâni (Rodrigo Gomes, 79′), Castro (André Horta, 30′), Al Musrati, Ricardo Horta, Simon Banza (Álvaro Djaló, 74′), Vitinha (Abel Ruiz, 45′) Suplentes não utilizados: Tiago Sá, Uros Racic, Bruno Rodrigues, Iuri Medeiros Treinador: Artur Jorge Golos: Gonçalo Inácio (4′), Paulinho (7′), Pedro Gonçalves (20′, gp), Trincão (41′), Marcus Edwards (45+4′, gp) Ação disciplinar: cartão amarelo a Fabiano (2′), a Tormena (18′), a Pedro Porro (23′), a Al Musrati (32′), a Dário Essugo (77′), a Sotiris (88′)

“O Sp. Braga é uma equipa muito forte, que está à nossa frente no Campeonato. Portanto, o nível vai aumentar. Vai ser um jogo extremamente difícil, um jogo para decidir quem passa à frente e isso é sempre perigoso. Mas aprendemos muito no primeiro jogo em Braga e somos melhor equipa. O foco é continuar desta forma: não sofrer golos, marcar golos. Isso é o mais importante”, explicou o treinador leonino na antevisão e numa altura em que o Sporting atravessa a melhor fase da temporada no que toca a resultados, chegando à partida desta segunda-feira com cinco vitórias consecutivas.

