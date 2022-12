Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

Poderia ter sido uma repetição da cena do Mundial de 2018, na Rússia, quando membros do grupo de ativistas Pussy Riot invadiram o campo onde decorria a final entre a França e a Croácia. Desta vez, porém, não chegaram a pisar o campo. Três membros do grupo foram detidos no domingo durante a final do Mundial no Qatar, momentos antes de uma tentativa para interromper o jogo entre a Argentina e a França.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A associação alemã Cinema for Peace Foundation divulgou que Pyotr Verzilov, Veronika Nikulshina e um terceiro membro ucraniano do grupo, que não foi identificado, foram detidos momentos antes de tentarem entrar no campo do estádio Lusail. Os ativistas pretendiam chamar a atenção para a guerra na Ucrânia, que já se prolonga há quase dez meses; para a prisão do opositor do Kremlin Alexei Navalny, condenado pela justiça russa a uma pena de prisão de nove anos; e para a opressão das mulheres no Irão, onde decorrem há vários meses protestos pela morte da jovem Mahsa Amini às mãos da polícia da moralidade.

O objetivo dos três ativistas era copiarem o protesto de 201, durante a final do Mundial de 2018, onde Verzilov e Nikulshina já tinham dado a cara. Nesse ano, conseguiram invadir o campo quando França e Croácia se defrontavam. Vestidos como polícias, correram pelo campo e chegaram a cumprimentar Mbappé com um hi five, o que lhes valeu uma pena de 15 dias de prisão.

Em declarações à Reuters, o fundador da associação alemã, Jaka Bizilj, revelou que Verzilov lhe disse que o grupo foi detido pelas forças de segurança segundos antes de invadir o campo em protesto. “Quando enviei mensagem ao Peter ele já tinha sido detido pela polícia”, explicou.

Segundo o jornal Die Welt, os três ativistas foram intercetados pelas autoridades perto do banco da equipa argentina. Estiveram detidos algumas horas e acabaram por ser libertados pelas autoridades no próprio dia, confirmou Pyotr Verzilov ao jornal independente russo Mediazone, no qual é editor.

A 29 de novembro, durante um jogo entre os Estados Unidos e o Irão, alguns membros do grupo Pussy Riot já tinham surgido nas bancadas com camisolas com a inscrição “Women, Life, Freedom” (em português, “Mulheres, Vida, Liberdade), acompanhada dos nomes das mulheres mortas nos protestos contra o regime teocrático de Teerão.