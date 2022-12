Cinco pessoas morreram vítimas de um tiroteio num condomínio de luxo em Vaughan, nos arredores de Toronto, no Canadá, na noite de domingo, 18 de dezembro. Em conferência de imprensa, as autoridades descreveram um “cenário horrendo com várias vítimas mortas”. Uma sexta vítima foi transportada para o hospital com ferimentos graves.

Num comunicado publicado no site da Polícia Regional de York, as autoridades explicaram que houve uma”interação” entre o suspeito que “disparou contra várias vítimas” e a polícia, tendo este sido baleado pelas autoridades, acabando por morrer. A identidade do presumível autor do ataque não foi revelada e ainda se desconhece se vivia ou não naquele condomínio.

Five victims and one suspect deceased, one victim in hospital, following an active shooter incident at a condo on Jane St., Vaughan. Police Investigation is ongoing. https://t.co/3gO6v5zjyZ https://t.co/ooq0Bi6eDV — York Regional Police (@YRP) December 19, 2022

O alerta do tiroteio foi dado pelas 19h20 (hora do Canadá), ao qual as autoridades canadianas responderam, dirigindo-de àquele edifício em Vaughan, no norte de Toronto, explicou Jim MacSween, Chefe da Polícia Regional de York, numa conferência de imprensa.

O mesmo jornal adianta que a Unidade de Resposta e Emergências fez uma busca detalhada à torre do condomínio, que foi isolado pela polícia, para procurar possíveis vítimas e garantir a segurança dos moradores. Na manhã desta segunda-feira, 19 de dezembro, os moradores já puderam entrar novamente no edifício.

“Oferecemos nossas sinceras condolências às vítimas e suas famílias”, acrescentou MacSween na conferência de imprensa, citado no comunicado, acrescentando que não há mais ameaças à segurança pública. “A investigação está ativa e em andamento”.