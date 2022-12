A Ucrânia acordou com a notícia de que a capital e as regiões vizinhas foram atingidas por um ataque com drones durante a madrugada. Já durante a manhã foram emitidos alertas aéreos em Kiev e por todo o país.

As autoridades ucranianas disseram ter detetado 35 drones de fabrico iraniano lançados pela Rússia no espaço aéreo da capital. Desses, pelo menos 30 foram abatidos pela defesa aérea. Os ataques provocaram “danos sérios” em Kiev, deixando três áreas sem energia.

Esta segunda-feira também fica marcada pela chegada do Presidente russo, Vladimir Putin, à Bielorrússia, para um encontro com o homólogo Alexander Lukashenko. Horas antes da chegada de Putin a Minsk, o ministério da Defesa do país anunciava a conclusão de um conjunto de inspeções de preparação militar das suas forças armadas.

O líder russo foi recebido pessoalmente por Lukashenko. De visita à capital bielorrussa pela primeira vez em três anos, Putin lembrou que as duas nações estão a trabalhar juntas “intensivamente” em praticamente todas as áreas, destancando o país como o aliado mais próximo da Rússia. Segundo a agência Nexta, Putin destacou a Bielorrússia como o aliado mais próximo da Rússia.

