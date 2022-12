As alegações do habeas corpus do ex-ministro da Economia Manuel Pinho estão marcadas para as 10h00 desta terça-feira, no Supremo Tribunal de Justiça. A decisão será conhecida a seguir ao almoço.

Como o Observador escreveu, a defesa de Manuel Pinho avançou com um pedido de habeas corpus por prisão ilegal, por não ter sido notificada do despacho de encerramento de inquérito. A argumentação do advogado Ricardo Sá Fernandes é que como Manuel Pinho foi detido a 14 de dezembro de 2021, na ausência de um despacho de acusação, extinguiu-se automaticamente a medida de coação de obrigação de permanência na habitação que foi decretada pelo juiz Carlos Alexandre.

“O espírito da lei é precisamente o de evitar que alguém esteja em situação de privação da liberdade durante um prazo superior àquele estabelecido por lei (in casu, de 1 ano), sem conhecer qualquer acusação que exista contra si”, defendeu Ricardo Sá Fernandes no seu requerimento.

A decisão do STJ será conhecida na terça-feira. Manuel Pinho está há um ano em prisão domiciliária.