Em seis dias, contabilizaram-se já três ataques aéreos a Kiev. Na madrugada desta segunda-feira, 19 de dezembro, várias áreas desta região amanheceram sem energia, depois de um ataque que envolveu 35 drones kamikaze — dos quais, afirma a Ucrânia, 30 foram abatidos — que, apontaram, maioritariamente para esta zona da Ucrânia.

Foram relatadas duas grandes explosões e duas pessoas ficaram feridas. Os danos foram “bastante sérios” e deixaram três áreas distintas sem energia, anunciou Oleksiy Kuleba, governador da região de Kiev.

Horas depois, foi emitido um alerta em várias regiões do país — incluindo a capital — dando conta de possíveis ataques. “Alarme aéreo na região de Kiev. Fique atento aos avisos”, declarou a administração regional de Kiev, citada pelo inglês The Guardian.

A intensificação das investidas russas vai ao encontro dos avisos que vêm, na última semana, a ser feitos por várias figuras. No sábado, 17 de sábado, Jens Stoltenberg, secretário-geral da NATO, lembrava que Vladimir Putin não tinha “desistido do objetivo de controlar a Ucrânia”.

#UPDATE NATO chief Jens Stoltenberg on Wednesday said Russia seemed to be building up its forces around Ukraine, despite Moscow announcing the pullback of more forces from the border pic.twitter.com/kFwB1mEz8z

— AFP News Agency (@AFP) February 16, 2022