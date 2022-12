Há mais uma rede social que quer ser uma alternativa ao Twitter. Mas, ao contrário do Mastodon e do Koo, esta ainda não foi lançada. Chama-se Spill e está a ser criada por dois antigos trabalhadores do Twitter. Até ser um dos 3.700 funcionários despedidos quando Elon Musk assumiu o controlo, Alphonzo Terrell era responsável pelo departamento social e editorial do pássaro azul. Já DeVaris Brown era chefe de produto quando, em 2020, deixou a plataforma para fundar a startup de dados Meroxa.

A aplicação tem lançamento previsto para daqui a cerca de seis a oito semanas, mas já permite que quem esteja interessado se inscreva e fique em lista de espera — onde até esta segunda-feira estavam, segundo “Phonz”, 41 mil pessoas. Os fundadores descrevem a rede social como uma “plataforma de conversação em tempo real que coloca a cultura em primeiro lugar”.

#Spill fam-

wow. what an incredible four days. our dream goal was to have 50,000 people on our waitlist by late Jan.

we're already at 41,000+ AFTER FOUR DAYS (y'all keep breaking our lil signup page btw)

thank you, truly. below are answers to some FAQ's we're seeing ????

— Phonz is Spilling (@Phonz) December 19, 2022