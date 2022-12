O ET de Steven Spielberg tem agora uma nova casa. O modelo icónico do clássico da ficção científica “E.T. the Extra-Terrestrial” de 1982 foi leiloado por 2,56 milhões de dólares (2,41 milhões de euros).

O modelo criado por Carlo Rambaldi, galardoado com um Óscar em 1981 na categoria de efeitos especiais, é descrito como “a oitava maravilha do mundo do cinema“. Assim, de acordo com a CNN, esta peça integrou a lista de produtos do leilão “Ícones e Ídolos: Hollywood”, realizada por Julien’s Auctions e Turner Classic Movies.

Este famoso alien de olhos grandes, com expressões faciais aguçadas e o seu toque especial do dedo brilhante, foi concebido e desenhado por uma equipa de designers de animação que utilizaram componentes eletrónicos e mecânicos. A mesma fonte adianta que outra das maquetes de inspiração para o ET feita para Spielberg também foi leiloada por 125.000 dólares (117.716,40 euros). Já a bicicleta BMX do Kuwahara utilizada pela personagem “Greg” foi comprada por 115.200 dólares (108.486,66 euros).

The original animatronic model used to bring big-eyed alien E.T. to life in Steven Spielberg's tear-jerker movie is up for auction ➡️https://t.co/EiugpwkAOv pic.twitter.com/3xuQR0H0vI — AFP News Agency (@AFP) December 13, 2022

Este negócio coincide com o 40º aniversário do filme de ficção científica sobre a relação de amizade entre Elliott e um extraterrestre amigável que está preso no planeta Terra. E.T venceu quatro Óscares nos Prémios da Academia de 1982, incluindo os melhores efeitos especiais, e continua a a ser um dos filmes mais adorados do cinema.

De acordo com o site Box Office Mojo, este filme arrecadou mais de 359 milhões de dólares na bilheteira dos Estados Unidos da América.

