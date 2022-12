Fora das quatro linhas, Messi também quebra recordes. O jogador argentino tem agora a publicação com mais likes da história do Instagram. Um título que até esta terça-feira pertencia a um ovo.

Uma sequência de fotografias partilhada por Messi após a vitória da Argentina do Campeonato do Mundo, que se realizou no Qatar, conseguiu arrecadar em pouco mais de dois dias mais de 59 milhões de gostos (número que ainda continua a aumentar). Nas imagens o futebolista segura o troféu do Mundial ou festeja os golos da Argentina frente à França.

Em segundo lugar encontra-se o ovo da conta “world_record_egg”, que conta, até ao momento, com mais de 56,4 milhões de likes. A imagem, que foi partilhada a 4 de janeiro de 2019, tinha como objetivo “quebrar o recorde mundial e conseguir a foto com mais gostos no Instagram”. À época o título era de uma fotografia de Kylie Jenner (que contava com 18 milhões de gostos), mas o ovo rapidamente a ultrapassou.

No Twitter, o site Pop Base partilhou o top 10 das publicações com mais gostos de sempre na história do Instagram. Em primeiro lugar está Messi, segue-se o ovo e a medalha de bronze vai para a imagem de Ronaldo e Messi a ‘jogar’ xadrez. No ranking há ainda espaço para o anúncio feito por CR7 da gravidez de gémeos de Georgina, para o post de Ronaldo após a eliminação portuguesa do Campeonato do Mundo ou para o casamento da cantora Ariana Grande.

Most liked Instagram posts ever #1. Messi’s World Cup

#2. Egg

#3. Ronaldo & Messi playing chess

#4. Ronaldo twins

#6. Messi holding World Cup

#7. Ronaldo eliminated from World Cup

#8. XXXTENTACION last post

#9. Messi finals

#10. Ariana Grande wedding pic.twitter.com/cq2diLKGpV — Pop Base (@PopBase) December 20, 2022

A internet já reagiu à conquista de Messi e os memes não demoraram a chegar. O jogador do Paris Saint-Germain a segurar o ovo ao invés do troféu é um dos que mais tem sido partilhado no Twitter.