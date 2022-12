Lionel Messi acordou ao lado do troféu de campeão do mundo. O astro argentino publicou no Instagram três fotografias nas quais aparece deitado junto da taça. O momento antecedeu a volta de consagração que os jogadores argentinos realizaram durante a tarde desta terça-feira.

A publicação foi logo comendada por várias figuras públicas, entre elas a mulher do melhor jogador do Mundial, Antonela Roccuzzo, que comentou as fotos dizendo “Buenísimos días, mi amor” (“Muito bom dia, meu amor”, em português). Também os colegas de equipa não ficaram indiferentes à partilha do capitão. Paulo Dybala escreveu “Hermosa mañana, verdad!?” (Bonita manhã, verdade!?). Já o antigo colega de equipa no Barcelona, Luiz Suárez, optou por brincar: “Dormiste mal?”, perguntou o uruguaio.

Ele não larga a taça de jeito nenhum kkkkkkkkkkkkkk. pic.twitter.com/FXYgUIRJ4y — MESSI CAMPEÃO DO MUNDO! ???? (@MessiBrasilhd) December 20, 2022

Na última imagem da publicação, o argentino aparece a beber mate, uma bebida tipicamente sul-americana que consiste numa infusão de ervas moídas. O jogador espanhol da Udinese, Gerard Deulofeu, juntou os dois “detalhes”. “Tomarte un mate con la copa del mundo… que barbaridad” (“Beber um mate com a taça de campeão do mundo… que barbaridade”), comentou o ex-Barcelona.

Depois das fotografias terem sido divulgadas, os jogadores argentinos viajaram de autocarro pela cidade de Buenos Aires. Durante a volta de consagração, os campeões do mundo foram “engolidos” por quatro milhões de pessoas. Os internacionais acabaram por ter de sair do cortejo de helicóptero depois de duas pessoas terem saltado para dentro do autocarro que transportava dos jogadores.