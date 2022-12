É muito pouca receita e devia atingir mais setores, queixou-se a esquerda. É mais uma taxa sobre as empresas que já estão sobrecarregadas de impostos, lamentou a direita. O formato da contribuição sobre lucros extraordinários proposto pelo Governo foi esta terça-feira a debate no Parlamento e acabou por ser aprovada com os votos socialistas, do Bloco, do PAN e do Livre. Ainda irá ser discutido em comissão, esta quarta-feira, mas com uma margem temporal apertada porque tem de entrar em vigor este ano.

O PSD, que comparou (pela intervenção de Duarte Pacheco) os socialistas a vampiros que sugam impostos como os primeiros sugam sangue, acabou por se abster. O PCP também se absteve. Os comunistas tinham uma projeto próprio que queria taxar os lucros de mais empresas, desde a eletricidade até aos seguros, mas em especial a banca porque — como argumentou o deputado Duarte Alves — não se percebe porque fica excluído o setor que mais ajuda pública recebeu em Portugal e que outros países (como a Espanha) decidiram incluir na contribuição extraordinária.

