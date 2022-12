No 300.º dia de guerra, o Presidente ucraniano fez uma visita surpresa à cidade de Bakhmut, um importante ponto estratégico na região de Donetsk, que tem sido palco de confrontos entre as Forças Armadas da Ucrânia e o Exército russo.

A deslocação até à cidade surge depois de no discurso de segunda-feira Zelensky ter descrito o local como o ponto mais intenso do conflito, com “mais de 1300 quilómetros de confrontos ativos”. Durante a visita o líder ucraniano foi informado sobre a situação no terreno e aproveitou para condecorar vários militares ucranianos.

Esta terça-feira um segmento de um dos mais importantes gasodutos russos sofreu danos na sequência de uma fuga de gás e de um incêndio perto da cidade de Kazan, mais de 600 quilómetros a leste de Moscovo. Segundo a agência estatal russa Tass, a fuga ocorreu perto da pequena povoação de Yambakhtino. Pelo menos três pessoas morreram na sequência do incidente.

O que aconteceu durante a tarde?

As autoridades ucranianas denunciaram a morte de pelo menos cinco civis nos ataques lançados pelas forças russas nas últimas 24 horas. Os casos foram registados nas regiões de Donetsk e Kherson, territórios reivindicados por Moscovo.

Os Estados Unidos acusaram o secretário-geral da NATO de estar a “ceder às ameaças russas” ao não enviar uma equipa para inspecionar os drones utilizados em ataques na Ucrânia e que o Ocidente crê serem de origem iraniana. “Lamentamos que a ONU não tenha agido no sentido de levar a cabo uma investigação normal a esta alegada violação”, afirmou ontem o embaixador adjunto norte-americano Robert Wood.

A Ucrânia e a Space X chegaram a acordo e o país invadido pela Rússia vai receber mais de 10 mil antenas Starlink. O anúncio foi feito por Mykhailo Fedorov, vice-primeiro-ministro da Ucrânia e ministro da Transformação Digital, em entrevista à Bloomberg.

O que aconteceu durante a manhã?

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou esta terça-feira os militares portugueses destacados para a missão da NATO na Roménia e encontrou-se com o Presidente romeno, Klaus Iohannis. Questionado sobre uma ida à Ucrânia, Marcelo indicou que visitará a Ucrânia “certamente no próximo ano”, acrescentando que os pormenores terão ainda de ser ajustados com as autoridades ucranianas.

Ao longo das últimas semanas, a Ucrânia tem vindo a intensificar os seus esforços para eliminar a influência russa no espaço público ucraniano, retirando estátuas e mudando os nomes de ruas que evocam figuras associadas à Rússia e à União Soviética — e que ainda existem em abundância no país.

O Presidente ucraniano apelou às instituições e cidadãos em todo o mundo para que apaguem as luzes em 21 de dezembro, como gesto de solidariedade para com a Ucrânia, que combate a invasão russa. A campanha, batizada como #LightUpUkraine, apela ao desligar das luzes em apoio à Ucrânia, afetada por apagões causados por ataques russos contra as suas infraestruturas de energia.

O Ministério da Defesa do Reino Unido considera que a visita de Vladimir Putin ao centro de coordenação conjunta da operação militar — no dia 16 de dezembro, a última sexta-feira — se tratou de um evento “coreografado” para desviar as atenções da responsabilidade pessoal do líder russo sobre o insucesso da guerra.