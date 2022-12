Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta terça-feira que visitará a Ucrânia “certamente no próximo ano”, indicando que os pormenores terão ainda de ser ajustados com as autoridades ucranianas.

“Quanto à visita à Ucrânia, certamente no próximo ano e quando ajustado com o Presidente Zelensky e as autoridades ucranianas”, afirmou.

O chefe de Estado e Comandante Supremo das Forças Armadas falava aos jornalistas na base militar de Caracal, na Roménia, onde se deslocou para visitar os 212 militares portugueses que ali se encontram no âmbito de uma missão da NATO.