A economia chinesa tem sofrido com o combate atabalhoado à Covid-19, mas não parece ter sido tão beliscada quanto o Ocidente no que respeita à invasão da Ucrânia pelos russos. Não só a China passou a usufruir de condições privilegiadas para negociar a aquisição de combustíveis fósseis russos, seja petróleo ou gás, como passou a ser uma referência entre os fornecedores para a Rússia numa série de produtos, a começar pelos automóveis.

Durante anos, os construtores chineses sempre detiveram uma percentagem mínima no mercado do país liderado por Putin. Mas o valor tem vindo a subir e, em Janeiro de 2022, já atingia 9,6% do mercado local. Após o início do ano o crescimento foi uma constante, tendo alcançado 21% em Junho e 27% em Setembro, para atingir 31,3% no final de Novembro.

De acordo com a Association of European Businesses, em Novembro foram comercializados 46.403 automóveis e veículos comerciais novos na Rússia, dos quais 16.138 foram fabricados na China. Sendo que a Rússia espera atingir um total de 600.000 veículos novos vendidos durante o corrente ano.

Até à invasão, os consumidores russos adquiriam sobretudo modelos de marcas europeias produzidos na Rússia em fábricas próprias, ou propriedade em joint venture com marcas locais, privilegiando veículos mais acessíveis, com preços de 1,5 milhões de rublos, cerca de 20.500€. Os modelos chineses que chegam à Russia vêem os seus preços rondar 2,5 milhões de rublos, cerca de 34.100€.

As marcas chinesas ocuparam o espaço que anteriormente pertencia aos construtores tradicionais europeus que, mercê do embargo decretado ao país de Putin, se viram obrigados a vender as linhas de produção ao Governo ou aos sócios locais. Porém, os veículos que até ali eram produzidos não podem continuar a sair da linha de montagem, uma vez que deixaram de pertencer ao novo dono da fábrica e estão protegidos pelos direitos que defende a propriedade alheia. Os analistas prevêem que os chineses forneçam 35% dos 800.000 veículos que deverão ser transaccionados em 2023.