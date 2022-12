Se o futuro é cada vez mais eléctrico, nos veículos de transporte e não só, é necessário encontrar formas mais baratas, seguras e com capacidade superior para armazenar energia, ou seja, baterias. Uma equipa de cientistas revelou um acumulador que visa substituir os actuais de iões de lítio, que recorre a sódio e enxofre.

Podem existir muitas formas de conceber baterias mais eficientes e com capacidade superior, mas de nada servem se, para a sua construção, forem utilizadas matérias caras e difíceis de encontrar. Daí que esta solução sódio/enxofre, denominada Na-S (sendo “Na” o símbolo químico do sódio e o “S” de enxofre), seja vista com bons olhos, uma vez que o sódio pode ser facilmente retirado do sal do mar e o enxofre é o quinto elemento mais abundante (em massa) no planeta, sendo vulgar em depósitos vulcânicos.

As baterias NAS, assim se denominam as Na-S, também conhecidas por baterias de sal fundido, não são propriamente uma novidade, sendo conhecidas há cinco décadas. Contudo, nunca foram consideradas uma alternativa às de iões de lítio por terem uma vida útil mais curta (devido ao menor número de ciclos) e por tradicionalmente possuírem uma capacidade inferior para armazenar energia. Como se isto não bastasse, necessitam ainda de manter os eléctrodos a alta temperatura para funcionarem, uma vez que o electrólito tem de estar em estado líquido (fundido).

A novidade agora é que este grupo de cientistas conseguiu, à custa de uma fórmula química diferente, atingir um rendimento muito superior à temperatura ambiente, recorrendo a eléctrodos em carbono e através da pirólise simples, em que a matéria se decompõe na presença de temperatura e na ausência de oxigénio. Num artigo publicado na Advanced Materials, os cientistas revelaram que a reactividade e a reversibilidade das reacções entre o sódio e o enxofre são optimizadas, o que permite apontar para uma maior vida útil. Simultaneamente, foi atingida uma densidade energética de 1017 mAh/g à temperatura ambiente, cerca de quatro vezes mais do que os 260 atingidos pelas melhores baterias de iões de lítio do mercado.

De acordo com Shenlong Zhao, que dirige a investigação, a nova bateria “tem o potencial de reduzir drasticamente os custos de produção e proporcionar quatro vezes mais capacidade de armazenamento”. A materializar-se, esta solução será interessante não só para a indústria automóvel, como também para baterias estacionárias que servem para armazenar energia em produções intermitentes, como as centrais solares ou eólicas.