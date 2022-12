As autoridades iranianas detiveram cinco atletas, acusados de planear um ataque à bomba na cidade de Shiraz, no sul do país. De acordo com o site internacional IranWire, as detenções fazem parte de uma campanha de repressão dos protestos que continuam no país, três meses depois da morte de Mahsa Amini, detida por não cumprir à risca as regras do vestuário feminino.

A 14 de dezembro, a Guarda Revolucionária Iraniana divulgou um vídeo dos cinco jovens identificados como desportistas (quatro homens e uma mulher), em que alegadamente confessavam o plano às autoridades, acrescenta o IranWire, citando a Tasnim, agência de notícias semi-oficial daquela força de segurança especial.

Os acusados tinham, no período anterior à sua detenção, feito publicações de apoio aos protestos nas redes sociais. Várias pessoas ouvidas pelo jornal iraniano (sediado fora do país) acusam as forças iranianas de torturarem prisioneiros políticos, com vista a obterem confissões forçadas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Eshraq Najafabadi, alpinista e membro da seleção iraniana de ciclismo de montanha, é um dos detidos e alguém que a Tasnim descreve como cabecilha da alegada operação terrorista. Uma fonte anónima afirmou ao IranWire que “não encontraram nada em casa dele (…) levaram-no de casa e forçaram uma confissão”. Ao espanhol El País, uma outra fonte anónima, que se identifica como amiga de Najafabadi, considerou as acusações “uma farsa” que têm por objetivo condenar “cinco inocentes”.

Dados recentes apontam para que pelo menos 30 atletas tenham sido detidos nas últimas semanas só em Shiraz, revela o Iran Wire. Em muitos casos, o seu paradeiro não é do conhecimento das famílias.

Num dos casos mais polémicos, o futebolista Amir Nasr-Azadani foi condenado à morte pelo seu envolvimento nas manifestações. A sentença tem motivado uma onda de indignação internacional, desde organizações ligadas ao futebol, como a associação de jogadores FIFPro, até atores políticos como o Presidente da Colômbia, que lançou um apelo de solidariedade para com o jogador nas redes sociais.

Muy bien por Messi, y por el pueblo argentino. Y que Irán no mate el fútbol. pic.twitter.com/fUVCMp9xpY — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 18, 2022

Em quase três meses de protestos, morreram mais de 500 pessoas e pelo menos 15 mil foram detidas, de acordo com a organização não-governamental (ONG) Iran Human Rights. Pelo menos duas dezenas de pessoas enfrentam a possibilidade de pena capital.