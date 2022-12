O estado de saúde de Pelé agravou-se e o jogador não terá autorização para passar o Natal em casa, junto da família. No boletim clínico, publicado esta terça-feira, o corpo clínico que acompanha Edson Arantes do Nascimento que revela que se confirma uma “progressão da doença oncológica”.

A antiga estrela do futebol brasileiro, considerado um dos mais jogadores de sempre, foi internada a 29 de novembro “uma reavaliação da terapia de quimioterapia para tumor do cólon e tratamento de uma infeção respiratória”. Agora, Pelé “apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca. O paciente segue internado em quarto comum, sob os cuidados necessários da equipa médica”, explica o Hospital Albert Einstein, num comunicado citado pela Globo.

Antes do comunicado, a filha de Pelé já tinha revelado, através de uma publicação nas redes sociais, que o Natal da família em casa fora “suspenso”. “O nosso Natal em casa foi suspenso. Nós decidimos com os médicos que, por várias razões, será melhor a gente ficar por aqui mesmo, com todo esse cuidado que esta nova família … [hospital] Einstein nos dá!”, começou por escrever Kely Nascimento. “Nós, como sempre, agradecemos todo o carinho que vocês transmitem aqui no Brasil como do mundo inteiro. O seu amor por ele, as suas histórias e a suas preces são um conforto enorme, porque sabemos que não estamos sós”, disse ainda.

Apesar do momento, a família de Pelé promete viver a quadra com alegria e deixou votos de Boas Festas a todos os que acompanham a família, prometendo voltar a dar notícias na próxima semana. “Vamos virar esse quarto num sambódromo [é brincadeira], vamos fazer até caipirinhas [não é brincadeira!!]. Nós desejamos a todos que celebram, um Natal cheiro de família, cheio de criança, cheio daquelas briguinhas e com muito Amor e Saúde !! Amamos vocês, daremos um update na semana que vem“, concluiu.

