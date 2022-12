Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

Ao longo dos últimos meses, a administração de Joe Biden tem trabalhado com o Congresso numa legislação para declarar formalmente a Rússia como um “Estado agressor”.

Fontes ouvidas pela CNN revelaram que os congressistas norte-americanos estão à espera da aprovação do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, quando discursar perante o congresso. Caso a proposta conte com o apoio de Zelensky, a presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, poderá introduzir a legislação como um projeto de lei autónomo já está semana.

O líder ucraniano chegou esta quarta-feira a Washington e foi recebido pelo homólogo norte-americano, Joe Biden. A agenda da visita inclui o discurso perante o Congresso, a convite de Nancy Pelosi.

O rótulo de “Estado agressor” é menos agressivo do que a declaração de “Estado promotor do terrorismo”, que há vários meses o chefe de Estado ucraniano tem pedido dos países aliados. A medida conta, inclusivamente, com o apoio de Pelosi, que tem empurrado a administração de Biden nesse sentido.

Até agora os EUA têm recusado declarar a Rússia como “promotor de terrorismo”, que só usaram para designar quatro países: Cuba, Coreia do Norte, Irão e Síria. Querem evitar essa denominação por receio das consequências negativas nas relações diplomáticas com a Rússia, nomeadamente no que diz respeito à troca de prisioneiros, ao acordo para exportação de cereais estabelecido com a Ucrânia e a passagem de ajuda humanitária para a Síria.

Uma fonte da administração de Biden confirmou à CNN que estão em contacto com o Congresso sobre os mecanismos de responsabilização que não impliquem “consequências globais prejudiciais” da declaração de Estado promotor de terrorismo, mas se foquem nas “atrocidades” da agressão russa de forma “eficaz”.