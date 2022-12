As empresas que compõem a Associação BRP (Business Roundtable Portugal) destinaram mais de 45 milhões de euros para medidas de apoio para trabalhadores, famílias e comunidades locais, segundo contabilização da própria entidade.

Segundo informação disponibilizada ao Observador pela Associação BRP, dos 45 milhões de euros 83,78% destinou-se a apoios financeiros (gratificações extraordinárias), ou seja, 37,7 milhões de euros. Já em espécie (cabazes alimentares, bens de primeira necessidade) foi destinado 15,76% do apoio total, ou seja, cerca de 7 milhões. Em apoios psicossociais (ações de bem-estar e saúde mental) foram destinados cerca de 200 mil euros, ou 0,46% do total — neste caso foram considerados os reforços extraordinários destes apoios no âmbito da inflação, já que há empresas que já têm este tipo de auxílios nas suas políticas de saúde e de recursos humanos.

Já as ações de voluntariado abrangeram 750 instituições.

No comunicado no qual enaltece estes apoios, a Associação BRP, que é composta por 42 grandes empresas nacionais, explica que estas medidas “incluem apoio financeiro direto, como gratificações extraordinárias, doações em género, apoio psicossocial, voluntariado, entre outras, e acrescem às medidas de responsabilidade social que estas empresas mantêm”.

A Associação Business Roundtable Portugal é constituída por empresas e grupos empresariais que empregam mais de 380 mil pessoas, das quais mais de 200 mil em Portugal, e que geram receitas no valor de 82 mil milhões de euros e investem anualmente mais de 6,8 mil milhões de euros. BCP, CIN, BPI, Altri, Amorim, Altice, Hovione, Fidelidade, BA, Talkdesk, Nors, Mota-Engil, Logoplaste, REN, Salvador Caetano, Sodecia, Visabeira, Siemens, Bensaúde, CTT, Santander, Semapa, José de Mello, Sugal, TMG, Sovena, Bial, Jerónimo Martins, Sogrape, Sonae, EDP, Violas, Simoldes, Outsystems, Galp, Ibersol, Vicaima, Delta, Barraqueiro, Pestana, Feedzai e Lusiaves são as 42 empresas que fazem parte desta entidade, presidida por Vasco de Mello.

No comunicado, Vasco de Mello é citado dizendo que com isto “pretendemos mitigar os impactos sobre as nossas equipas e inspirar outras empresas a apoiarem os seus trabalhadores e suas famílias, mas também a restante comunidade, sobretudo aqueles que mais necessitam.”

Nas últimas semanas muitas empresas têm anunciado apoios aos trabalhadores, sendo que alguns não são dados em dinheiro. E muitos não são quantificados. O BCP já divulgou que em dezembro deu um adicional de 500 euros. O BPI também divulgou apoios, tal como a Sonae (que optou por dar um apoio em cartão), e os CTT, que não divulgaram o valor. A Hovione, segundo o Eco, vai dar um bónus de 1.000 euros, através de um cartão de compras, aos 1.600 trabalhadores.