A polícia londrina deteve um homem depois de este ter provocado um pequeno incêndio junto às grades do Palácio de Buckingham, residência oficial do rei Carlos III, em Londres.

Num pequeno vídeo publicado pelo Daily Mail e que circula nas redes sociais, é possível ver dois elementos da polícia a imobilizarem e prenderem um suspeito, enquanto algumas labaredas continuam por extinguir, mais atrás, junto às grades do palácio.

Entretanto, o fogo já foi “extinto”, adiantou a polícia metropolitana de Londres, que segundo testemunhas citadas pelo jornal terá chegado “segundos” depois de o fogo ter sido ateado.

Suspicious man starts a fire right outside of Buckingham palace, police arrived within seconds pic.twitter.com/UJjdTWhbYP

— tony (@tonythefam) December 20, 2022