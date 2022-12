Uma idosa de 93 anos sofreu uma queda no último sábado, no lar de idosos onde vive no País de Gales, e esteve 25 horas “a gritar de dor” enquanto não chegava uma ambulância para a transportar para o hospital. O caso, contado pelo The Guardian, ilustra o caos que se gerou no serviço nacional de saúde britânico devido às sucessivas greves que têm como mais recentes protagonistas os motoristas e tripulantes de ambulância.

Depois de esperar 25 horas por uma ambulância – algo que já motivou um pedido de desculpas por parte do serviço galês de ambulâncias –, Elizabeth Davies ainda esperou mais 12 horas antes de ser admitida para internamento no hospital. Tem uma anca partida e a família considerou “inaceitável” que a idosa tenha estado tantas horas em sofrimento, sem que pudesse ser assistida mais rapidamente.

É com o serviço nacional de saúde neste estado que, depois de uma paralisação dos enfermeiros que também foi muito danosa, os tripulantes de ambulâncias iniciaram à meia-noite uma greve de 24 horas – ou seja, ao longo de toda esta quarta-feira estes serviços vão estar com grandes limitações. E o governo já pediu aos cidadãos que usem “bom senso” nas atividades que planeiam levar a cabo durante este dia, nomeadamente atividades desportivas com maior risco, por exemplo.

O Reino Unido, onde a inflação ultrapassa os 10%, vive uma agitação social numa escala inédita em décadas, com greves que afetam vários setores, incluindo transporte e saúde. Os enfermeiros pararam de trabalhar na quinta-feira para exigir aumentos salariais e melhores condições de trabalho e já anunciaram uma nova greve para a próxima terça-feira.

Os paramédicos, por sua vez, têm programada uma greve de dois dias, esta quarta-feira 21 e também no dia 28 de dezembro, para exigir aumentos de salário. Os agentes da polícia de fronteira também vão fazer greve, por um período de vários dias, até ao final do ano.

Acusados pelo governo de estar a infligir sofrimento aos cidadãos, com esta greve, vários paramédicos e motoristas de ambulâncias têm usado as redes sociais para falar sobre o “enorme dilema” que estão a viver nos últimos dias.

Recusando qualquer intenção de causar sofrimento aos cidadãos, os trabalhadores garantem que as “péssimas condições” dadas ao setor estão a prejudicar muito gravemente o serviço que é prestado às pessoas. “Precisamos de salários mais elevados e equipas mais robustas, com retenção de colaboradores, para poder prestar um verdadeiro serviço de emergência”, escreveu uma trabalhadora que decidiu que iria fazer greve esta quarta-feira.

I intend to strike on Wednesday. I love my job and I want to look after my patients. The moral dilemma over whether to strike is pretty overwhelming, I have spent the last 3 days off anxious about the implication of striking and about going to work in terrible conditions 1/4 pic.twitter.com/Idy2Gp01sH

— katepitfield (@katepitters6) December 19, 2022