Nada abala o espírito natalício entre São Bento e Belém. Na apresentação de cumprimentos de boas festas do Governo ao Presidente da República, António Costa prometeu dar continuidade à “marca de relacionamento” entre ambos: “A cooperação e a solidariedade institucional”. O Presidente da República aproveitou a deixa e antecipou um ano de 2023 de aumento da contestação aos responsáveis políticos, incluindo “já à mesa do natal” e deixou um pedido ao Governo: “Não criem problemas adicionais para além daqueles que afetam o dia a dia dos portugueses”.

Marcelo Rebelo de Sousa fez uma resumo das dificuldades que os Governos de António Costa têm enfrentado para antecipar um ano de 2023 que também trará problemas porque “à medida que o tempo passa, a guerra distancia-se e os efeitos da guerra aproximam-se. É um fenómeno psicológico estranho”, diz o Presidente da República. Para Marcelo, no próximo ano, o que vai acontecer é que “a culpa do que se passa económica e financeiramente não é da Guerra, mas sim de quem nos vários países governa esses países”. E nem as melhores explicações sobre os efeitos do conflito vão surtir efeito porque “começa é a olhar-se para o dia a dia”.

No retomar de uma tradição que sofreu alterações durante a pandemia — e com uma sala cheia numa sessão de cumprimentos a que só faltou o Ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro –, o Presidente da República avisou que “baixinho, para a família, na ceia de natal, os portugueses vão dizer mal do Presidente e um pouco do Governo. Da falta de dinheiro, da saúde”, disse Marcelo Rebelo de Sousa, metendo-se com Manuel Pizarro que ia sorrindo ao fundo da sala, como que confirmando as críticas e queixas que tem recebido nas últimas semanas por causa das dificuldades nas urgências.

Portugueses “gostam de jogar pelo seguro”, mas têm exigências

