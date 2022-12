Elon Musk anunciou na madrugada desta quarta-feira que vai mesmo deixar de ser CEO do Twitter. Mas apenas quando encontrar alguém “tolo o suficiente para aceitar o cargo”.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.

