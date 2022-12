O aumento dos preços das portagens no próximo ano deverá rondar os 5%. É nesse número, cerca de metade do que as concessionárias propunham, que o Governo quer fixar a atualização dos preços.

A notícia é avançada esta quarta-feira pelo Jornal de Negócios, que nota que o aumento é assim acima dos 2% a que o Governo decidiu limitar a renda das casas, mas ainda assim abaixo dos 9% ou 10% que eram propostas pelas concessionárias, com base em aumentos à taxa de inflação, e que o Automóvel Clube de Portugal tinha considerado “uma brutalidade”.

Em novembro, António Costa já tinha assumido que não tinha intenção de permitir que os aumentos tivessem essa dimensão, garantindo que “nada”, nem os contratos com as concessionárias, justificaria uma subida dessa ordem — nem haveria qualquer aumento dos custos de produção nessa ordem.

Já o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, tinha garantido no Parlamento que o Governo faria esforços nesse sentido, mas sem adiantar detalhes: “Sem querer alongar muito, as portagens não vão aumentar nessa dimensão, mas, nas próximas semanas, será conhecida a solução legal, jurídica que habilitará o Estado a travar o aumento das portagens, que é uma matéria que nos preocupa, obviamente, também a nós”.

Entretanto, as concessionárias mostraram-se disponíveis para negociar com o Governo, desde que compensadas pela perda de receita, face ao que está previsto nos contratos de concessão. Também segundo o Negócios, o mecanismo de compensação que terá de ser estabelecido deverá começar a ficar acordado ainda esta semana, mas em detalhe só no início de 2023.