O secretário-geral adjunto do PS acusou esta quarta-feira o presidente do PSD de difundir mensagens enganosas sobre a situação social no país e defendeu que os governos socialistas, desde 2015, retiraram 430 mil pessoas da situação de pobreza.

Esta posição de João Torres surgiu depois de Luís Montenegro, na terça-feira à noite, em Beja, ter acusado o primeiro-ministro, António Costa, de querer que “os portugueses se habituem à pobreza”, avisando também que os socialistas terão de se habituar a uma oposição “exigente”.

Na sua conta na rede social Twitter, o “número dois” da direção do PS considerou que o líder social-democrata, “ao persistir numa mensagem enganosa de empobrecimento, com que tenta iludir os portugueses, descredibiliza-se – e ao seu partido – à velocidade da luz, sem qualquer adesão à realidade”.

Segundo João Torres, desde que o PS exerce responsabilidades governativas, “o rendimento médio das famílias tem aumentado ininterruptamente”.

“Desde 2015, retirámos 430 mil pessoas da situação de pobreza e exclusão social e o PIB (Produto Interno Bruto) per capita aumentou 9% em termos reais”, sustentou.

O secretário-geral adjunto do PS reconhece depois que “há muito a fazer” no combate à pobreza”.

“É por isso que continuaremos a governar com determinação e justiça social”, acrescentou.