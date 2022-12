Acompanhe aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

No 300º dia de guerra na Ucrânia, e precisamente no dia em que Zelensky visita os Estados Unidos, a Rússia anunciou que a Rússia vai reforçar o número de efetivos militares para 1,5 milhões de elementos mobilizados. Esta opção, que Sergei Shoigu, ministro da Defesa russo, justificou como “necessária”, representa um aumento de mais de 600 mil soldados.

Esta manhã, durante uma reunião para fixar os objetivos militares para o próximo ano, Putin disse que “a Rússia vai aumentar o seu potencial militar”. Garantindo “a segurança dos cidadãos russos”, Putin acrescentou que, “hoje, os principais países da NATO estão todos a combater contra a Rússia”.

O ministro da Defesa russo acrescentou ainda que os militares russos vão formar novas unidades a oeste do território russo, focados em possíveis movimentos vindos da Finlândia. No entanto, não foi dada qualquer indicação sobre de que forma será feito o recrutamento e quando será feito.

A última mobilização anunciada pela Rússia, em setembro deste ano, apresentou, no entanto, vários problemas, que Putin também reconheceu esta quarta-feira, prometendo ajustes no processo de recrutamento. Em setembro, foi anunciado o recrutamento de 300 mil militares que estavam na reserva para as Forças Armadas. Este processo resultou, aliás, no exílio de milhares de russos.

Além desta mobilização, Putin acrescentou ainda que as forças nucleares estão em “prontidão”. O Kremlin “vai dar às forças armadas tudo aquilo de que elas precisarem”, garantiu.