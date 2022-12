A lei que despenaliza a morte medicamente assistida está cada vez mais perto de chegar às mãos de Marcelo Rebelo de Sousa, depois de ter sido aprovada a redação final do diploma na manhã desta quarta-feira na Assembleia da República. A lei tem ainda um prazo para reclamação, mas caso não exista nenhuma segue diretamente para o Palácio de Belém.

A aprovação da redação final do texto da eutanásia foi o último passo na Assembleia da República antes de seguir para o Palácio de Belém para ser apreciado por Marcelo Rebelo de Sousa. A Comissão de Assuntos Constitucionais da Assembleia da República aprovou esta manhã por unanimidade o texto final, que terá agora que ser publicado em Diário da Assembleia da República para seguir formalmente para as mãos do Presidente da República.

Apesar de existir ainda um prazo de três dias para reclamação por parte dos deputados, não tendo sido colocado nenhum entrave na reunião da comissão, o diploma deve seguir como está para o Palácio de Belém. Ainda assim, tendo em conta os prazos formais, o texto já só vai chegar depois do Natal.

Na reunião da comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, a deputada do PS Isabel Moreira ainda sugeriu fazer uma alteração final no texto, substituindo o prazo total do processo de dois meses para 60 dias, por causa da contabilização dos dias úteis, mas o diploma seguiu tal como foi aprovado pelo plenário da Assembleia da República.

A redação final do diploma era uma preocupação dos deputados, para que o texto final chegue o mais consistente às mãos de Marcelo Rebelo de Sousa. No passado, o CDS chegou a votar contra a redação final de um diploma da eutanásia, vincando até ao fim a posição de oposição à legalização.

Quando o diploma chegar às mãos de Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República tem 20 dias para promulgar ou vetar o texto, mas dispõe apenas de oito dias para pedir a fiscalização preventiva aos juízes do Palácio Ratton.