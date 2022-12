Um conjunto de nove associações ligadas à Igreja Católica — que vão desde a União das Misericórdias Portuguesas (UMP) à Universidade Católica Portuguesa (UCP) — emitiram esta quinta-feira um comunicado em que “apelam às entidades responsáveis, Presidência da República e Tribunal Constitucional, para que (…) declarem inconstitucional a lei da Eutanásia”. As associações sustentam o pedido a Marcelo Rebelo de Sousa e aos juízes do Palácio Ratton naquilo que consideram o “respeito pelo princípio constitucional constante no art. 24º nº 1: ‘A vida humana é inviolável’”.

As mesmas entidades garantem, no entanto, que “aconteça o que acontecer”, as “instituições prestadoras de cuidados de saúde do sector social, de solidariedade social e demais entidades subscritoras deste comunicado querem, neste momento triste para os portugueses, garantir que continuarão a defender a vida em todas as suas formas e etapas”.

Além da União das Misericórdias e da Universidade Católica subscrevem o comunicado a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS), a Cáritas Portuguesa, o Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, o Instituto São João de Deus, a FamiliarMente, Federação Portuguesa das Associações das Famílias de Pessoas com Experiência de Doença Mental, o Ponto de Apoio à Vida – Associação de Solidariedade Social e a Casa São Francisco de Assis – antiga Casa do Gaiato de Lisboa.

No mesmo comunicado, estas organizações lamentam que “pela terceira vez um grupo maioritário de deputados” tenha decidido “dar total prioridade a uma lei contestada por muitos portugueses”. E acrescentam: “Contrariando todos os pareceres de ordens profissionais do sector da saúde, do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, de milhares de cidadãos e de várias entidades da sociedade civil que fizeram chegar a sua voz junto dos senhores deputados, estes consideraram, mesmo assim, que a presente lei devia ser aprovada.”