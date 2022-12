O Chega vai dar entrada de uma reclamação ao texto final da lei da eutanásia que vai seguir da Assembleia da República para o Palácio de Belém. Com esta reclamação, o processo sofre um novo atraso e pode ser atirado para o inicio do ano. André Ventura recusa que esta seja “uma manobra dilatória” e diz que existiram “alterações significativas do texto aprovado para o que vai ser enviado”.

Com esta reclamação, que o Chega diz que vai entregar ainda esta quinta-feira, Augusto Santos Silva tem 24 horas para tomar uma decisão sobre as “inexatidões” no texto e caso não aceite as correções do Chega, o partido pode reclamar para o plenário, o que atira o processo para o próximo ano, tendo em conta que esta quinta-feira decorre a última reunião plenária do ano e a próxima está marcada para 4 de janeiro.

Numa declaração aos jornalistas a partir do Parlamento, André Ventura diz que existiram alterações “em questões relativas a prazos. Expressões como prazos máximos são retirados”, também expressões como “supervisão médica foram alteradas” e houve ainda “alteração de textos que mudam o significado do que está escrito na lei”.

Os partidos têm até segunda-feira para reclamar da redação final desta lei mas na Comissão de Assuntos Constitucionais podiam ter sido feitas alterações ao texto. Nessa comissão, o Chega não se pronunciou nem propôs nenhuma alteração à redação final, ainda que o presidente do partido negue “que seja uma questão política”, justificando esta reclamação com “questões jurídicas”.