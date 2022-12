A Estrada Municipal (EM) 521 entre Dornes e Vale Serrão, no concelho de Ferreira do Zêzere, está encerrada ao trânsito desde quarta-feira devido a um deslizamento de terras, mas a Proteção Civil municipal está a acompanhar a situação.

Segundo explicou à Lusa o Comandante Distrital de Operações de Socorro de Santarém, David Lobato, devido às chuvas deslizou uma das barreiras elevadas existentes na zona e a reabertura da via “vai demorar o seu tempo“, porque, depois de retirada a terra que obstruiu a estrada, será necessário construir muros de contenção.

Por isso, a ligação à aldeia de Dornes faz-se atualmente por uma outra via, a qual, dadas as características do terreno, não está isenta de sofrer igualmente os efeitos de alguma derrocada, acrescentou o responsável, assegurando que a Proteção Civil municipal está a acompanhar a situação.

Ainda segundo David Lobato, caso ocorra nova derrocada, a Proteção Civil tratará de encontrar forma de não deixar as populações isoladas.

Devido à derrocada que cortou a EM521, existem também alterações no trânsito dentro da localidade de Dornes.

A Lusa contactou o presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, que remeteu informações para mais tarde.