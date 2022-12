Jogador de râguebi em Itália alvo de racismo em troca de prendas de Natal. Recebeu "uma banana podre, num saco húmido”

“O Natal está a chegar e, como é tradição na equipa, chegou a hora do presente do Amigo Secreto”, começou por dizer Traoré, num post esta quarta-feira na rede social Instagram. “Quando chegou a minha vez, descobri que a minha prenda foi uma banana. Uma banana podre, num saco húmido”.

O momento foi recebido com risos e gozo pelo plantel do Treviso – uma reação que o atleta de 28 anos confessa ter sido “o que mais me magoou”. Segundo o próprio, alguns dos outros jogadores estrangeiros do plantel ficaram do seu lado, apoiando-o e repudiando a piada de mau gosto.

“Decidi não me calar desta vez para garantir que episódios destes não voltam a acontecer, e para evitar que outras pessoas se vejam na minha situação no futuro”, refere Traoré, explicando que na entrega de presentes estavam também crianças de origens diversas, que presenciaram o ato.

Numa segunda publicação, o jogador abordou as reações à sua história, e referiu que estas o motivaram a seguir em frente. “O episódio que vivi tornou-se viral, por isso esta noite quero dar o primeiro passo. Não sou como quem me fez passar por isto”.

Traoré disse estar disposto a “perdoar, o que não significa esquecer, nem ficar impávido e sereno diante do que se passou”, manifestando a esperança de conseguir seguir em frente de “cabeça erguida”.