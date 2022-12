O Presidente da República concedeu esta quinta-feira “cinco indultos [a reclusos] por razões humanitárias”, após proposta da ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, que recebeu no Palácio de Belém Belém. Já em 2021, Marcelo Rebelo de Sousa tinha concedido os mesmo número de indultos (cinco). Desde que assumiu a chefia de Estado, o Presidente concedeu 33 indultos em sete épocas natalícias.

No primeiro mandato, Marcelo Rebelo de Sousa concedeu 23 indultos, divididos da seguinte forma: seis em 2016 (o ano em que concedeu mais), cinco em 2017, cinco em 2018, dois em 2019 e cinco em 2020.

No final de 2021, os indultos, cuja identidade não é revelada na nota de Belém, ainda alimentaram alguma discussão pública já que o antigo presidente do BPP João Rendeiro disse no final de novembro desse ano numa entrevista à CNN Portugal que só voltaria a Portugal caso fosse “ilibado ou com indulto do Presidente [da República]”.