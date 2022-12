O presidente da Associação Empresarial de Comércio e Serviços de Loures e Odivelas mostrou-se esta quinta-feira satisfeito com os “importantes e positivos” apoios anunciados pelo município para ajudar empresários a fazer face aos prejuízos provocados pelo mau tempo.

A Câmara de Loures, no distrito de Lisboa, anunciou na quarta-feira que vai atribuir vouchers até 2.500 euros às famílias afetadas pelas cheias das últimas duas semanas, tal como apoios às empresas com prejuízos até 50 mil euros.

Em declarações à agência Lusa, Rodolfo Cardoso disse que a associação “vê com bons olhos” qualquer tipo de apoio que chegue.

Se esse apoio é suficiente ou não, vai depender dos danos e estragos causados em cada um destes comércios. Pareceu-me muito bem que estes apoios cheguem num curto espaço de tempo aos empresários. É vital para os comerciantes fazerem face aos prejuízos que tiveram e num curto espaço de tempo”, frisou.

No entanto, o presidente da Associação Empresarial de Comércio e Serviços dos Concelhos de Loures e Odivelas lembrou que a atribuição dos apoios ainda carece de aprovação pela Assembleia Municipal.

“Estamos preocupados com a situação, solidários com os nossos comerciantes e atuantes. O poder local, tanto em Loures como Odivelas, avançou com linhas de apoio locais e esperemos que rapidamente cheguem a quem de direito, mas não podemos esquecer que, tendo em conta a dimensão dos prejuízos, é importante que também chegue o apoio estatal anunciado”, sublinhou.

De acordo com Rodolfo Cardos, há pessoas que perderam o trabalho de uma vida e não conseguiram reabrir.

Uma coisa é o apoio da autarquia, outra é o nacional, do Estado. Estamos expectantes que possam vir a colmatar uma grande fatia dos prejuízos que comprovadamente estejam sinalizados, mas compreendemos que para os estatais teremos de aguardar um pouco mais”, concluiu.

O presidente da Câmara Municipal de Loures, Ricardo Leão (PS), já tinha anunciado estes apoios na terça-feira, mas o executivo municipal aprovou na quarta-feira o regulamento para o Apoio Municipal Excecional e de Emergência, que determina como serão distribuídas as ajudas.

Em comunicado, a autarquia explicou que vai entregar vouchers até 2.500 euros às famílias afetadas para usarem no comércio local aderente à iniciativa.

“O apoio financeiro destina-se aos agregados familiares referenciados e visa fazer face a despesas essenciais com a aquisição de bens de recheio da casa, nomeadamente, eletrodomésticos e mobiliário diverso”, lê-se no comunicado divulgado, referindo ainda que, se as compras forem realizadas até 31 de dezembro de 2022, “poderão ser ressarcidos mediante solicitação ao município de Loures e entrega do respetivo comprovativo de despesa”.

No concelho, registaram-se cerca de 150 famílias com perdas nas suas casas. Já as empresas vão ter apoio da Câmara Municipal na comparticipação dos prejuízos, desde que tenham um volume de negócios igual ou inferior a 500 mil euros.

O apoio vai vigorar até 30 de junho de 2023 ou “até a respetiva dotação se esgotar”, estando o Fundo de Emergência Social orçado em um milhão de euros. O Governo anunciou que vai apoiar os municípios afetados pelo mau tempo deste mês, devendo as autarquias fazer o levantamento dos prejuízos até, no máximo, 15 de janeiro.

Neste concelho do distrito de Lisboa, a Baixa de Loures, a Flamenga e Frielas foram as zonas mais afetadas pelas cheias de 07 e 13 de dezembro, com a chuva forte e o transbordo da ribeira de Odivelas (que continua em Loures) a inundarem as zonas envolventes da Estrada Nacional 8.

Lisboa foi um dos distritos mais afetados pelas chuvas fortes e persistentes.