Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

Separam-nos 81 anos. Em 1941, Winston Churchill “lutava contra a tirania” numa Europa assolada pela Segunda Guerra Mundial. Hoje, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, faz o mesmo, combatendo a invasão russa, afirmou a presidente da Câmara dos Representantes norte-americana.

Em breves declarações antes do discurso do líder ucraniano perante o Congresso dos EUA, em Washington, Nancy Pelosi comparou o papel do líder ucraniano durante os dez meses de guerra ao do ex-primeiro-ministro britânico há 80 anos. Antes da última sessão do ano, Pelosi garantiu ser um “privilégio” e um “grande orgulho” receber o Chefe de Estado ucraniano na capital dos EUA.

Aqui estamos nós para receber o bravo e corajoso Presidente Zelensky e louvá-lo e também ao povo corajoso da Ucrânia na maneira como protege a democracia”, afirmou Pelosi ao lado do governante.

A democrata assinalou que o líder ucraniano tem lutado “contra a brutalidade de Putin com grande vontade”, prestando tributo a esta determinação.

O Presidente ucraniano chegou esta quarta-feira a Washington, onde foi recebido pelo homólogo norte-americano, Joe Biden. Esta é a primeira viagem internacional que realiza desde o início da invasão russa, a 24 de fevereiro.

Na noite de quarta-feira, Zelensky discursou perante o Congresso, momento que levou Pelosi a evocar a ida de Churchill a Washington, em 1941. Em dezembro dessa ano a guerra devastava a Europa, que chegava à porta dos EUA, após o ataque do Japão à base de Pearl Harbor. O líder britânico foi recebido pelo Presidente Franklin Roosevelt e, um dia depois do Natal, dirigiu-se ao Congresso num discurso que ficava marcada na história.

A divisão estava repleta de congressistas e dignatários, incluindo o pai de Nany Pelosi, o representante Thomas D’Alesandro Jr. “Oitenta e um anos depois, é particularmente comovente para mim estar presente quando outro líder histórico se dirige ao Congresso em tempo de guerra e com a própria democracia em jogo“, afirmou a democrata.

A viagem de Zelensky aos EUA acontece 301 dias após o início da invasão russa. O chefe de Estado assumiu estar em Washington “para agradecer ao povo norte-americano, ao Presidente, ao Congresso pelo seu tão necessário apoio”, bem como para continuar a cooperação entre os dois países em direção à “vitória”.

No mesmo dia, os EUA anunciaram um pacote de assistência militar no valor de 1,85 mil milhões de dólares, cerca de 1,75 mil milhões de euros. O novo apoio inclui, pela primeira vez os sistemas de defesa antiaérea Patriot, que a Ucrânia tem pedido insistentemente aos países aliados.