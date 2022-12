A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, costuma realizar uma conferência de imprensa semanal em que aborda os principais tópicos da política externa da Rússia. Na desta quinta-feira, quando questionada sobre a visita do Presidente ucraniano aos Estados Unidos, a responsável diplomática não escondeu a frustração — e chamou “filho da p*** do Ocidente” a Volodymyr Zelensky.

“Ele é um filho da p*** e por isso tudo lhe é concedido. Ele não é apenas um filho da p***, mas também um instrumento para prejudicar a Rússia”, insultou Maria Zakharova.

"Zelensky is the son of a bi*tch of the West". Maria Zakharova, spokeswoman for the Russian Foreign Ministry, commented on Zelensky's visit to the United States, once again demonstrating a "high diplomatic level." pic.twitter.com/1yY3ayADGl — NOËL ???????? ???????? (@NOELreports) December 22, 2022

Citada pela televisão estatal italiana RAI, a porta-voz criticou também a “abordagem pseudo democrática da União Europeia e dos Estados Unidos” adotada no que concerne à defesa da Ucrânia, o que “fortalece ainda mais a sensação de impunidade de Kiev”, salientando que o governo ucraniano “abomina o retorno da vida pacífica aos territórios libertados, cujos residentes decidiram ficar ao lado da Rússia”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Maria Zakharova advertiu que as ações do “regime de Kiev” e a proteção do Ocidente pode contribuir para que a Ucrânia tome “passos extremamente perigosos” — que podem ter “consequências imprevisíveis” do lado de Moscovo.

Na mesma conferência de imprensa, Maria Zakharova comentou o aviso deixado pelo serviço de informações moldavos, que alertavam para a possibilidade de um “ataque russo”. “Apelamos a que os dirigentes da Moldávia abandonam o curso irracional que apontam para a quebra dos laços completamente [com a Rússia]. Este curso é fortalecido pelo exterior e tem falta de apoio da maioria da população.”