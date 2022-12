“O Natal do Bruno Aleixo”

Bruno Aleixo põe-se (remotamente) na pele do Scrooge de Charles Dickens neste segunda longa-metragem que sucede a “O Filme do Bruno Aleixo”, de novo escrita e realizada por João Moreira e Pedro Santo. Vítima de um acidente de automóvel com o Homem do Bussaco em plena época natalícia (que detesta), Aleixo fica em coma no hospital, para aflição de todos os seus amigos e do seu fiel psiquiatra. E na cama do hospital revisita, em sequências de animação, várias consoadas que correram mal, para que percebamos as razões da sua aversão à quadra. O desconcertante e estrambólico mundo de Bruno Aleixo, bem como o tipo de humor que o enforma, não são para todos os gostos, mas uma coisa é certa: “O Natal do Bruno Aleixo” é um filme de Natal como há muito poucos. Quase nenhum, mesmo (pode ler a crítica aqui).

“I Wanna Dance With Somebody”

Whitney Houston é a mais recente estrela da canção desaparecida a ter um filme biográfico, este assinado pela atriz e realizadora Kasi Lemmons e com argumento de Anthony McCarten, já responsável por “Bohemian Rapsody”. Naomi Ackie (“Star Wars Episódio IX: A Ascensão de Skywalker”) personifica a intérprete de êxitos como “I’m Your Baby Tonight” e “I Will Always Love You” nesta recriação da vida e da carreira daquela que foi uma das maiores e mais poderosas vozes da música popular dos EUA, desde o anonimato até alcançar o estatuto de superestrela internacional, e à sua trágica e inesperada morte, em 2012, aos 48 anos, num hotel de Beverly Hills. O elenco de “I Wanna Dance With Somebody” conta ainda com Stanley Tucci, Ashton Sanders (no papel de Bobby Brown) e Tamara Tunie.

“Os Fabelmans”

Através da personagem de Sammy Fabelman, Steven Spielberg conta em “Os Fabelmans” a história da sua família, da sua vida entre os sete e os 18 anos de idade, e de como nasceu o seu amor pelo cinema e começou a realizar filmes. Spielberg assina também o argumento, com Tony Kushner. “Os Fabelmans” começa em 1952, em Nova Jérsia, no confortável bairro de classe média onde Sammy vive com os pais e as três irmãs. O menino viu “O Maior Espectáculo do Mundo”, de Cecil B. DeMille, no cinema com o pai e a mãe, e ficou tão fascinado que recria o espectacular acidente de comboio da fita usando o comboio eléctrico que teve de presente pelo Hanukkah, filmando-o com a câmara de 8mm do pai (pode ler a crítica aqui).

