O Centro Hospitalar de Leiria (CHL) divulgou esta sexta-feira os horários mais alargados das visitas de utentes no internamento durante a época festiva do Natal e do Ano Novo

“Tendo em conta a época festiva e considerando a importância da família e dos amigos na recuperação do utente, o Conselho de Administração do CHL, sob proposta da Comissão de Humanização, decidiu alargar o horário das visitas nos serviços de internamento nos dias 24, 25, e 31 de dezembro de 2022 e 1 de janeiro de 2023″, refere o CHL numa nota de imprensa.

Durante esta quadra, serão permitidas duas visitas por utente por dia, podendo estar em simultâneo, não havendo critérios especiais para a atribuição dos cartões disponíveis, salvo se o doente recusar a visita, determinar por quem quer ser visitado ou, ainda, se a sua situação clínica não permitir visitas.

Nos serviços de internamento dos hospitais de Santo André, em Leiria, Distrital de Pombal e de Alcobaça Bernardino Lopes de Oliveira, que integram o CHL, as visitas decorrem entre as 15h00 e as 20h00, sem interrupção.

No Serviço de Medicina Intensiva (SMI) são permitidas duas visitas durante 30 minutos cada, das 18h00 às 20h00.

O horário de visita na Unidade de Cuidados Intensivos Cardíacos (UCIC) decorre das 18h00 às 20h00.

Entre as 19h00 e as 20h00 são autorizadas duas visitas durante 30 minutos cada, nas unidades de Cuidados Agudos Polivalente (UCAP) e de Internamento de Curta Duração (UICD).

O Conselho de Administração do CHL sublinha que deverá ser mantido o cumprimento das boas práticas relativas à prevenção e controlo da infeção, de modo que, sejam respeitados os direitos dos outros doentes.