“Numa análise preliminar”, a Galp contabiliza em 100 milhões de euros o impacto da taxa sobre os lucros excessivos em 100 milhões de euros referentes ao ano fiscal de 2022.

Em comunicado, a petrolífera nacional informa sobre as contas preliminares que fez. E só a Galp contabiliza em 100 milhões os possíveis impactos. O Governo, no Parlamento, admitiu que a taxa podia render entre 50 e 100 milhões de euros, uma taxa que apanha não apenas o setor da energia (na componente do petróleo), como também o da grande distribuição.

Sendo a Sonae e a Jerónimo Martins cotadas, tal como a Galp, os grupos de distribuição ainda não informaram o mercado sobre o potencial impacto desta taxa, designada pelo Governo como contribuição de solidariedade.

No comunicado a Galp diz que a nova taxa, que foi aprovada no Parlamento na quinta-feira, 22 de dezembro, deve apanhar as atividades de refinação e comercialização nos anos de 2022 e 2023.

A Galp, que pretende distribuir 900 milhões de euros aos acionistas através de um programa de compra de ações próprias e dividendos, já tinha admitido, no entanto, ao Observador que esse plano pode ser impactado com a taxa sobre lucros excessivos, já que depende da geração de meios libertos. E esse possa ser menor por efeito da contribuição extraordinária sobre os lucros inesperados que será cobrada em 2022 e 2023.

Até ao final de setembro a Galp lucrou 608 milhões de euros, uma subida de 86% face ao mesmo período do ano passado, e de 187 milhões no terceiro trimestre, mais 16%. A margem operacional (EBITDA) valorizou 73% para 2.897 milhões de euros, apesar das perdas registadas com falha de algumas entregas de gás da Nigéria.

A taxa sobre lucros excessivos foi aprovada esta quinta-feira na votação final global, com os votos favoráveis do PS, Bloco de Esquerda, PAN e Livre, a abstenção do PSD e PCP e o voto contra do Chega e da Iniciativa Liberal.

A contribuição de solidariedade apanahará a energia e a distribuição alimentar nos anos 2022 e 2023. Considera-se lucros excessivos 20% do aumento dos lucros gerados face à média dos quatro períodos de tributação anteriores (entre 2018 e 2021). Na parte que exceda os 20%, as empresas pagarão uma taxa adicional de 33%.

O diploma consagra uma isenção desta taxa para as micro e pequenas empresas, determinando no entanto que esta isenção “não é aplicável” quando estiver em causa um sujeito passivo abrangido pelo “regime especial de tributação dos grupos de sociedades” e o “volume de negócios do grupo de sociedades por referência ao período de tributação em causa for superior a 100 milhões de euros”.

A limitação da isenção às micro e pequenas empresas com estas características resultou de uma proposta de alteração do PS apresentada durante a discussão na especialidade, realizada na quarta-feira, tendo as propostas apresentadas pelos partidos da oposição sido chumbadas.