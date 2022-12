A junta no poder da Birmânia acusou a ONU de tentar “desestabilizar” o país ao apelar ao fim da violência e à libertação dos presos políticos, incluindo a ex-líder Aung San Suu Kyi.

O Conselho de Segurança adotou a resolução sobre a situação na Birmânia, pela primeira vez depois de a China e a Rússia terem renunciado ao seu poder de veto, que anteriormente tinham utilizado para bloquear outros projetos de resolução sobre a Birmânia.

O Conselho de Segurança nunca tinha conseguido ultrapassar os seus desacordos sobre a Birmânia para adotar uma resolução, em parte devido aos vetos russos e chineses, e nunca tinha ultrapassado a fase das declarações formais.

A resolução contém “vários elementos intrusivos nos assuntos internos da Birmânia que violam os princípios e objetivos das Nações Unidas”, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros birmanês, através de uma declaração.

“Pressionar para desestabilizar a Birmânia em vez de apoiar os esforços do Governo não ajuda o país e a Birmânia não aceitará tais ações”, disse o ministério.

A junta também reiterou na sua declaração que o partido de Suu Kyi, a Liga Nacional para a Democracia, tinha ganhado as eleições de novembro de 2020 através de uma fraude maciça.

Os observadores internacionais salientam que as eleições foram, em grande parte, livres e justas.

Aung San Suu Kyi, 77 anos, Prémio Nobel da Paz, foi detida no golpe militar de fevereiro de 2021 que pôs fim a uma década de transição democrática no país do sudeste asiático.

A repressão dos militares no poder contra manifestantes pró democracia causou mais de 2.500 mortos, segundo uma ONG que regista as vítimas.