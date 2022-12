As respostas “têm de chegar”. Luís Montenegro foi perentório, à saída de um encontro em Belém com Marcelo Rebelo de Sousa, quando questionado sobre a possibilidade de o primeiro-ministro deixar sem resposta o requerimento do PSD com 12 perguntas sobre a atuação do executivo, nomeadamente nos casos da resolução do Banif e do afastamento de Isabel dos Santos do BIC.

Se a “audiência combinada” com o Presidente da República se inseriu num contexto natalício, as declarações de Montenegro aos jornalistas nem por isso assumiram um caráter festivo. Lembrando que esta sexta-feira se assinalam 30 dias desde o envio do requerimento, o líder social-democrata diz que António Costa “já teve tempo mais do que suficiente” para responder. Montenegro afirma mesmo que “nem me quer passar pela cabeça” que Costa não o faça, lembrando o “dever que que a lei e a constituição lhe impõem, de esclarecer o parlamento sobre as questões que lhe são colocadas”. De outro modo, diz, assistir-se-ia a um “desvio completo” do normal funcionamento das instituições.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O encontro serviu ainda para Montenegro e Marcelo “trocarem algumas impressões” sobre o tema da eutanásia, numa altura em que o chefe de Estado aguarda pela chegada do decreto a Belém. Aos jornalistas, o líder do PSD não se alongou sobre o tema, reiterando que a sua opinião “é conhecida”, mas não deixou de lançar farpas à atuação do Governo.

Levantado dúvidas sobre o “apressar inusitado” do processo de legalização da morte medicamente assistida (que deverá estar prestes a dar entrada em Belém), Montenegro deixou críticas à aceleração do processo parlamentar assente, na sua opinião, numa vontade do executivo em “arrumar alguns assuntos” antes do final do ano.

“Uma imoralidade” que Governo não pague aos bombeiros

No rescaldo do encontro entre chefe de Estado e líder da oposição, Montenegro aproveitou a oportunidade para elencar aquilo que, no seu entender, pode ser entendido como questões menores, mas que espelham a “governação à vista” de António Costa. Neste âmbito, cita “o agravamento das situações de incumprimento do Governo em pagar aquilo que deve a setores-chave”, dando os bombeiros como exemplo.

Considero uma imoralidade que o Governo não pague, nem através do Ministério da Saúde às corporações de bombeiros o transporte de doentes não-urgentes, nem tampouco pague as despesas extraordinárias que os bombeiros tiveram na época de incêndios no verão passado”, atirou.

O líder social-democrata foi eleito em maio, mas os sete meses no cargo já lhe permitem traçar, em linhas gerais, uma reflexão da atuação governativa com o aproximar de um novo ano. A avaliação não é positiva: Montenegro pinta o quadro de um executivo com “falta de capacidade transformadora e reformista”, sustentada numa inabilidade em levar em frente as questões estruturais do país e em fazer com que a economia gere riqueza. A Saúde, a Educação, a Cultura e o Desporto foram destacadas por Montenegro como áreas particularmente negligenciadas, que espelha — no entender do líder da oposição — uma filosofia que se limita “a olhar apenas para o dia seguinte”.

Montenegro tenta assim olhar para o futuro – que começa numa relação de sintonia com Marcelo Rebelo de Sousa ou, pelo menos, numa “cooperação e colaboração institucional” com Belém. “O maior partido da oposição tem interesse e obrigação de cooperar institucionalmente com a Presidência da República e é o que tenho feito, sabendo que o Presidente tem uma função no sistema político e eu tenho outra”.

Citando o exemplo de outras democracias internacionais onde tais encontros de fim de ano são costume, Montenegro manifestou esperança de que a conversa desta sexta-feira com Marcelo se torne rotina e possa assim marcar o início de “uma tradição nova” nas relações institucionais entre chefe de Estado e oposição parlamentar — independentemente de quem esteja no poder.