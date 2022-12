Desde o dia 24 de fevereiro que o Presidente russo se tem referido ao conflito na Ucrânia como uma “operação militar especial”, recusando sempre utilizar a palavra guerra. Na quinta-feira, depois de uma reunião do Conselho de Estado, Putin disse, pela primeira vez, que esta é uma guerra.

“O nosso objetivo não é virar o volante do conflito militar, mas, por outro lado, acabar com esta guerra”, afirmou. O líder russo disse que vão fazer um esforço para acabar com o conflito e que “quanto mais cedo melhor”.

Esta sexta-feira o Presidente ucraniano publicou um vídeo no Telegram a anunciar o regresso ao seu escritório em Kiev: “Estou de volta. Trabalharemos rumo à vitória”.

Volodynyr Zelensky regressou à Ucrânia depois de uma visita relâmpago aos Estados Unidos, marcada pelo encontro com o homólogo norte-americano, Joe Biden, e pelo discurso perante o Congresso. Na viagem ainda fez uma paragem na Polónia para uma “reunião de amigos” com o Presidente Andrzej Duda.

O que aconteceu durante o 303.º dia de guerra na Ucrânia?