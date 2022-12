Uma sondagem da Pitagórica publicada pela CNN Portugal/TVI mostra que, se as eleições fossem hoje, o PS voltaria a vencê-las: os socialistas obteriam 35,9% das intenções de voto, ganhando terreno face ao estudo de opinião do mês passado. Por seu turno, o PSD angaria 30,4% das intenções de voto (mantendo a mesma percentagem da sondagem de novembro), estando a 5,5 pontos percentuais do PS.

Em terceiro lugar, se os cenários traçados pela sondagem se verificassem, ficaria o Chega, que conseguiria 9,1% dos votos, ganhando 0,9 pontos percentuais em comparação com a sondagem da Intercampus do mês passado. Embora garantindo o lugar como quarto partido mais votado, a Iniciativa Liberal caiu 0,9 pontos percentuais face ao estudo de novembro, obtendo 5,2% das intenções de votos.

A sondagem mostra um cenário menos positivo para os partidos mais à esquerda. A CDU angariaria 4,3% das intenções de votos, caindo 0,8 pontos percentuais em comparação com novembro. Por sua vez, o Bloco de Esquerda não ia além dos 3,4%, registando uma queda de 0,4 de pontos percentuais face ao mês passado.

O Livre é o único partido a contrariar a tendência de descida à esquerda do PS. O partido sobe 0,2 pontos percentuais face a novembro, registando, nesta sondagem, 2,2% das intenções de voto. O PAN fica-se pelos 0,6% (caindo 0,6 pontos percentuais em comparação com novembro) e o CDS, que tem não representação parlamentar, angaria 0,7% dos votos, menos 0,6 pontos percentuais comparativamente ao mês passado.

Há ainda 19% de indecisos nesta sondagem, que contou com 828 inquiridos, questionados por telefone entre os dias 9 e 15 de dezembro.

Na quinta-feira, uma sondagem revelada pelo Expresso dava 37% ao PS e 29% aos PSD.